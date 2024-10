ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs LECCE – Azzurri con l’obiettivo di inanellare il quarto successo di fila

Vigilia di campionato per la squadra di Antonio Conte, che domani pomeriggio, scenderà in campo, al Maradona, contro il Lecce, per l‘anticipo della nona giornata di serie A. Gli azzurri hanno l’obiettivo di continuare il filotto di vittorie, portandolo alla quarta consecutiva, prima, per mettere fieno in cascina e poi per cercare di allungare su Inter e Juve che si affronteranno nello scontro diretto, domenica. Con i salentini, forse, il tecnico partenopeo farà un mini turnover, in vista della partitissima col Milan del 29 ottobre, a San Siro. I pugliesi stanno attraversando un bruttissimo periodo, come si evince dallo 0-6, subito, al Via del Mare, ad opera della Fiorentina, nell’ultimo turno. La compagine di Gotti, quindi, vorrà riscattare la figuraccia, magari uscendo, almeno con un pari, da Fuorigrotta. Guai perciò a sottovalutare l’impegno. Intanto Alex Meret dovrebbe tornare a difendere la porta del Napoli, a centrocampo confermato Gilmour per via dell’indisponibilità di Lobotka, mentre in attacco potremmo vedere qualche novità, come l’impiego di Neres e Ngonge dal primo minuto. Punta centrale, invece, ancora Lukaku, malgrado la non brillante gara di Empoli. In casa salentina, Gotti sarà costretto a faere a meno di qualche titolare. In dubbio Burnete, Berisha, Guilbert, Hasa e Marchwinski. Azzardiamo, ora, le probabili formazioni di domani:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Ngonge. Allenatore: Antonio Conte.

LECCE (4-3-3): Falcone; Jean, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Ramadani; Oudin, Krstovic, Rebic. Allenatore: Luca Gotti

Veniamo ai numeri e alle statistiche della sfida tra azzurri e giallorossi: i partenopei hanno disputato, contro i salentini, 37 partite, suddivise tra massima serie, B e Coppa Italia. Il bilancio vede i padroni di casa in vantaggio con 16 vittorie, contro 7 degli ospiti, 14, i risultati nulli. Infine sono 58 i gol del Napoli e 38 quelli del Lecce. L’ultimo incontro tra queste due formazioni risale al maggio scorso, allorquando, a Fuorigrotta, si registrò uno squallido 0 a 0. Concludendo, il direttore del match sarà Tremolada di Monza.