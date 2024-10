SERIE A – BOLOGNA vs MILAN non si giocherà al Dall’Ara, ipotesi campo neutro? Oggi la decisione della Lega Calcio

Per ordine pubblico, il Comune di Bologna ha vietato di giocare la partita tra i felsinei e i rossoneri, che era in calendario, domani allo stadio Dall’Ara, dove erano previsti oltre 35mila spettatori. A causa delle disastrose condizioni meteorologiche che attraversa il capoluogo emiliano, al fine di evitare gli spostamenti dei tifosi, in giornate in cui piogge diluviali stanno flagellando l’intera regione, si è presa questa decisione. Ma la Lega Calcio non intende rinviare il match per cui, oggi, deciderà, molto probabilmente, di far disputare l’incontro Bologna – Milan in campo neutro. Se così fosse, i due squalificati della squadra di Fonseca, Theo Hernandez e Reijnders non giocherebbero contro i rossoblù ma ritornerebbe nel big match di martedì sera, al Meazza, con il Napoli. Un’altra possibiltà sarebbero le porte chiuse allo stadio bolognese, visto che il terreno di gioco, nonostante tutto, risulta agibile.