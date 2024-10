COPPE EUROPEE – Tre vittorie su tre delle italiane in Europa e Conference League

Giovedì molto positivo per le due squadre romane e per la Fiorentina, impegnate in Europa e Conference Legue. Tre vittorie su tre, infatti, per le italiane. I giallorossi di Juric, nella seconda Coppa continentale, hanno battuto, all’Olimpico la Dinamo Kiev per 1, a 0, in virtù di un calcio di rigore trasformato dal centravanti Dovbyk, mentre la Lazio ha espugnato il campo degli olandesi del Twente col punteggio di 2 a 0. Infine in Conference, la formazione gigliata si è imposta per 4 a 2, in terra svizzera, contro il San Gallo.