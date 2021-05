Calciomercato Napoli: clamoroso, De Laurentiis vorrebbe il ritorno di Albiol in azzurro

Giungono dal quotidiano sportivo per eccellenza, ovvero il Corriere dello Sport edizione partenopea, clamorose voci di un possibile ritorno in maglia azzurra del forte difensore spagnolo, oggi in forza al Villarreal, vincitore dell’Europa League 2021, Raul Albiol, che ha lasciato Napoli per sua volontà due anni or sono. Pare che sia stato proprio il presidente De Laurentiis a voler riabbracciare l’ex azzurro, nonostante l’età. Probabilmente la splendida prestazione fornita nella finale delle seconda competizione europea ha colpito non poco il patron del club partenopeo, al punto tale di valutare un nuovo ingaggio dello spagnolo, visto che Koulibaly, da quando non c’è più lui, non è più quello di una volta. Una strana circostanza dal momento che l’imprenditore cinematografico, qualche giorno prima della partenza del calciatore, perno della difesa del Napoli, affermò quanto segue: “Non intendiamo obbligare nessuno a restare con noi anche perché, tanto meno Albiol che non è più giovanissimo, se ha manifestato la volontà di tornare in patria mi fa solo un piacere “.

Ieri, ecco il ripensamento da parte di De Laurentiis. Alla notizia Albiol ha accusato una tremenda emozione, essendo la città di Napoli, dove ha tanti amici, rimatagli nel suo cuore. Il difensore ha ancora un anno di contratto con il Villareal, ma il richiamo di Napoli e della società non gli è affatto indifferente. Dunque un ritorno che avrebbe dell’incredibile e certamente complicato, ma non impossibile.