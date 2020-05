Dopo 59 giorni giorni riapre il Centro sportivo di Castel Volturno

Stamane riapre, dopo 59 giorni, il centro sportivo di Castel Volturno per accogliere gli allenamenti individuali facoltativi dei calciatori azzurri di Rino Gattuso, aspettando innanzitutto il giorno 18 per tornare alla preparazione collettiva nel rispetto di tutte le misure cautelari e quindi di conoscere, una volta per tutte, le decisioni del governo sulla ripartenza o meno del campionato. La SSCN ha organizzato due turni di lavoro in ognuno dei tre campi presenti al centro in provincia di Caserta. In ogni campo, a debita distanza, ci saranno quattro giocatori. Sempre presente il medico. L’allenatore e il suo staff coordineranno invece le tabelle personalizzate. Naturalmente gli spogliatoi non saranno accessibili, i giocatori, come già anticipato in precedenza, hanno già ricevuto a casa i kit per il cambio, per cui si presenteranno a Castel Volturno già in tuta e poi torneranno a casa per la doccia. Per la cronaca l’ultimo allenamento dai giocatori di Gattuso risale al 12 marzo scorso, quindi c’è stato lo stop all’attività a causa dell’emergenza Covid 19.

Questo articolo è stato letto 90 volte