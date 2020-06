LA PARTITA – Napoli-Inter 1-1, azzurri in finale di Coppa Italia

Il Napoli pareggia 1-1 al San Paolo contro l’Inter e con la vittoria per 1-0 all’andata si qualifica alla finale di Coppa Italia

PRIMO TEMPO

Al 2′ minuto passa subito in vantaggio l’Inter con Eriksen che va a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La partita prosegue con l’Inter ad essere più propositiva, il Napoli non convince in fase di costruzione e in quella offensiva fa fatica a trovare spazi tra la difesa nerazzurra. Al 28′ Inter si rende ancora pericolosa: Eriksen serve Lukaku che prova la conclusione di testa, ma il pallone termina fuori. Al 32′ Inter vicina al raddoppio con un altro colpo di testa di Lukaku, ma di fa trovare pronto Ospina con una grande parata. Al 39′ tiro pericoloso di Candreva, ci arriva Ospina che spedisce in angolo. Al 41′ arriva il pareggio del Napol sugli sviluppi di un contropiede con Insigne che entra in area e serve Mertens che da solo spedisce il pallone in rete.

SECONDO TEMPO

Al 53′ Napoli vicino al raddoppio con Insigne che servito da Mertens, prova il tiro e il pallone termina di poco fuori. Nella ripresa sono gli azzurri a fare la partita, la squadra di Gattuso mostra più sicurezza in attacco. Al 74′ prova a rendersi pericolosa l’Inter con Sanchez che prova la conclusione, ma il pallone termina fuori; poco dopo calcio di punizione di Eriksen, Ospina si fa trovare pronto. All’81’ altra grande parata di Ospina su una conclusione pericolosa di Eriksen.Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas (65′ Fabian Ruiz), Demme, Zielinski (84′ Allan); Politano (65′ Callejon), Mertens (74′ Milik), Insigne (85′ Younes). A disp: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Lozano, Llorente. All.: Gennaro Gattuso

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (88′ Ranocchia), Bastoni; Candreva (73′ Moses), Barella, Brozovic, Young (73′ Biraghi); Eriksen (88′ Sensi); Lautaro (72′ Sanchez), Lukaku. A disp: Padelli, Berni, Pirola, Asamoah, Gagliardini, Borja Valero, Esposito. All.: Antonio Conte

Arbitro: Gianluca Rocchi (Firenze)

Reti: 2′ Eriksen (I), 41′ Mertens (N)

Ammoniti: Ospina (N) Young, De Vrij (I).

Mariano Potena