LE INTERVISTE – Frosinone, mister Di Francesco “E’ un’impresa, ma dentro c’è tanto duro lavoro”

Al termine della gara vinta 4-0 allo stadio Maradona di Napoli, l’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha commentato la netta vittoria contro il Napoli e l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno la squadra ciociara sfiderà la vincente di Juventus-Salernitana: “E’ una impresa, ma dentro questa impresa c’è tanto lavoro. Abbiamo mantenuto sempre i nostri principi e dimostrato grande consapevolezza, anche chi ha giocato poco ha disputato una grande partita”.

Ha a disposizione una squadra di ragazzi terribili

“Terribili, applicati. Hanno voglia di mettersi in mostra, a disposizione. Sono davvero soddisfatto di questi ragazzi e sono contento per questa società. Meritano questo tipo di traguardo e questa impresa”.

Qual è stato per lei il punto di ripartenza?

“Ho fatto delle scelte sbagliate, in certe situazioni sono stato poco paziente e frettoloso in alcune situazioni. Ma ci si ricorda sempre degli ultimi cinque minuti, del finale. Ho affrontato questi momenti di difficoltà e poi ora ho una grande cura, che sono i miei nipoti. Nel calcio ci vuole passione, determinazione, voglia di lavorare duro ed è questo che mi sono imposto quando sono arrivato a Frosinone”.

