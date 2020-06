CHAMPION’S LEAGUE – UFFICIALE, ritorno a Barcelona e Final Eight a Lisbona: le date

In attesa di essere ratificate mercoledì al comitato esecutivo, la UEFA ha stabilito le modalità per terminare la Champions League 2019-2020, interrotta a causa dell’emergenza Covid-19. Dopo il recupero degli ottavi di finale rinviati per il coronavirus, sarà Lisbona dal 12 al 23 agosto la città che ospiterà le fasi finali per assegnare il trofeo. Si tratterà di una Final Eight: otto squadre a lottare per mettere le mani sulla Coppa più ambita.

Le gare di ritorno restanti degli ottavi di Champions (Juventus a Torino e il Napoli a Barcellona) si giocheranno il sette e l’otto agosto nelle sedi originarie. Poi la Final Eight a Lisbona. Ecco le date:

Final 8 a Lisbona dal 12 al 23 agosto

Quarti: 12-13-14-15 agosto

Semifinali: 18-19 agosto

Finale: 23 agosto