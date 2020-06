Da Milano – Callejon disposto a giocare gratis fino ad agosto con la maglia del Napoli

José Maria Callejon non vuole lasciare Napoli, ancor meno interrompendo bruscamente una stagione che può ancora dire tanto traSerie A e Champions League. Lo spagnolo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ha comunicato oggi al club la disponibilità a giocare nei mesi di luglio e agosto senza percepire ulteriori stipendi né bonus di fine carriera, chiedendo unicamente un’ulteriore copertura assicurativa che lo metta al riparo in caso di infortuni.

L’andaluso ha fatto la sua scelta: niente soldi, niente accordi con altri club per la prossima stagione e il rischio di restare con il cerino in mano in caso di problemi fisici. Un timore inevitabile, a 33 anni, anche per chi nell’ultimo decennio non si fermato per infortunio nemmeno una volta.