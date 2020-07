LA PARTITA – Napoli-Roma 2-1, gli azzurri agguantano il quinto posto

Il Napoli batte al San Paolo la Roma per 2-1. Gli azzurri aprono le marcature con Callejon, la Roma poco dopo risponde con Mkhitaryan, ma il Napoli chiude la partita con un gran gol di Lorenzo Insigne.

PRIMO TEMPO

Al 12′ prima occasione per il Napoli: Callejon serve Fabian Ruiz che si inserisce in area e ci prova con il destro ma ci arriva il portiere. Poco dopo è Zielinski a provare la conclusione da solo contro Pau Lopez, che respinge il pallone. Al 23′ tiro dal limite di Pellegrini, il pallone viene deviato e il pallone termina di poco fuori in calcio d’angolo. Al 32′ azzurri vicini al vantaggio in due occasioni nel giro di pochi secondi: prima con Milik con un colpo di testa ma il pallone colpisce la traversa, ci prova anche Callejon sempre di testa ma spedisce alto. Al 40′ sinistro di Milik a tu per tu con Pau Lopez che ci arriva ancora una volta. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.



SECONDO TEMPO

Al 55′ passa in vantaggio il Napoli con Josè Maria Callejon, che servito da Mario Rui con un gran cross, spedisce il pallone in rete in scivolata. Al 60′ trova il pareggio la Roma: Dzeko serve dalla distanza Mkhitaryan che da fuori area va a segno. Al 78′ Mario Rui si inserisce in area e a pochi centimetri della porta effettua la conclusione ma ci arriva Pau Lopez. All’83’ torna al n vantaggio il Napoli con Lorenzo Insigne che sugli sviluppi di una deviazione prende il pallone ed effettua un tiro a giro, il pallone termina in rete. Poco dopo va a segno anche Di Lorenzo ma la sua posizione è in fuorigioco. Al 90′ l’arbitro assegna quattro minuti di recupero e al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas (63′ Maksimovic), Koulibaly, Mario Rui; Fabian (85′ Elmas), Demme (70′ Lobotka), Zielinski; Callejon (69′ Lozano), Milik (63′ Mertens), Insigne. A disp: Idasiak, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Younes, Politano. All.: Gennaro Gattuso.

Roma (3-4-3): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling (30′ Fazio); Zappacosta, Pellegrini (76′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Dzeko, Kluivert (66′ Zaniolo). A disp: Mirante, Santon, Kolarov, Diawara, Villar, Pastore, Under, Perez, Kalinic. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Gianluca Rocchi (Firenze)

Reti: 55′ Callejon (N), 60′ Mkhitaryan (R), 82′ Insigne (N)

Ammoniti: Demme, Koulibaly (N) Pellegrini, Mancini, Veretout, Cristante (R).

Mariano Potena