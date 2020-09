EDITORIALE : Auguri di pronta guarigione a De Laurentiis e consorte

Spesso ci viene contestato di essere una testata che usa toni duri e decisi contro De Laurentiis e la sua gestione societaria, ma noi esponiamo semplicemente in modo chiaro e libero ciò che pensiamo, però ciò che è successo oggi va al di là di tutto ciò. È stato irresponsabile? Aveva sintomi e non ha detto nulla? Forse si, forse no, sarà chi ha competenze in merito a stabilire eventuali colpe, però ora parliamo di una persona malata, un settantaduenne per la precisione, e per quello che abbiamo imparato in questi mesi di convivenza col Covid sappiamo che è un’età “pericolosa” per contrarre questo dannato virus, quindi è doveroso per noi di Pianetazzurro augurare una pronta guarigione al signor De Laurentiis ed alla sua consorte, che purtroppo pare abbia sintomi più seri (ricoverata con febbre molto alta).

Migliara Salvatore