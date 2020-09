Napoli, lavoro personalizzato per Mario Rui e Lobotka

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Domani è in programma la quarta amichevole a Lisbona contro lo Sporting Clube. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30).

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercizi di passaggio e allenamento tattico. A chiusura di seduta esercitazioni su calci piazzati.

Malcuit, Llorente e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento. Allenamento personalizzato anche per Mario Rui in palestra a seguito di un trauma contusivo subìto nel match di ieri.

SscNapoli.it