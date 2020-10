L’AVVERSARIO – Domani il Napoli ospita il Sassuolo al San Paolo

Dopo la vittoria in Europa League contro la Real Sociedad, il Napoli torna a giocare in campionato affrontando domani alle 18:00 il Sassuolo allo stadio San Paolo. La squadra di De Zerbi è reduce dal 3-3 contro il Sassuolo la scorsa settimana e in classifica è a quota 11 punti con 3 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte; sono 16 invece le reti realizzate e 9 le subite. Il capocannoniere della squadra è Ciccio Caputo con 5 gol, seguono Djuricic e Berardi a tre e infine Chiriches, Bourabie, Locatelli e Defrel a 1.

I precedenti contro il Napoli – Sono 14 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 8 vittorie per il Napoli, 5 pareggi e una vittoria per il Sassuolo. L’ultima vittoria degli azzurri lo scorso 25 luglio col risultato di 2-0.

La formazione tipo del Sassuolo – Modulo 4-2-3-1 con Consigli in porta, in difesa Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakoupoulos, a centrocampo Lopez e Locatelli, sulla trequarti Berardi,Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.