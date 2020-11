Repubblica: nel mirino di Giuntoli, per il mercato di gennaio, c’è Emerson Palmieri

Come tutti sappiamo, vista la situazione poco rassicurante di Ghoulam, il Napoli ha urgente bisogno di un’alternativa a Mario Rui per il ruolo di terzino sinistro e Gattuso spera di aver per gennaio un terzino mancino di livello capace di emulare i bei tempi dell’algerino. Come scrive oggi il quotidiano “Repubblica” nel mirino di Giuntoli c’è il nome di Emerson Palmieri, difensore del Chelsea e della nazionale azzurra di Mancini che il club londinese sarebbe disposto a cedere in prestito fino a giugno 2021, una sorta di seconda operazione Bakayoko. L’obiettivo del Napoli è quello di rinforzare un gruppo di per sé già forte con un esterno basso di fascia mancina in grado di fare la differenza e l’italo-brasiliano, per il tecnico calabrese, rappresenta l’uomo giusto. Come anticipato, il calciatore arriverebbe all’ombra del Vesuvio, con la stessa formula utilizzata per Bakayoko, ovvero prestito secco senza obbligo di riscatto. A questo punto sembra inevitabile l’addio di Ghoulam.