IL FISCHIETTO: Lazio vs Napoli affidata ad Orsato di Schio

Per la gara di domenica sera all’Olimpico di Roma, Lazio vs Napoli, posticipo della tredicesima giornata di serie A, l’Aia ha designato il fischietto vicentino Daniele Orsato di Schio. Assistenti di linea: TEGONI – RANGHETTI, il quarto uomo CHIFFI e gli incaricati al Var MAZZOLENI e VIVENZI. In passato l’arbitro veneto ha diretto in tre occasioni il match tra biancocelesti ed azzurri con il risultato di due pareggi per 1 a 1 ed una vittoria in favore dei laziali per 1 a 0 che risale al gennaio scorso, gol di Immobile.