L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida in Spagna il Granada per i sedicesimi di Europa League

Dopo la vittoria contro la Juve, domani il Napoli affronterà all’Estadio de Los Carmenes il Granada per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra spagnola è ottava in classifica in Liga a 30 punti ed è reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 con L’atletico Madrid, nella competiziom ha superato la fase a gironi piazzandosi al secondo posto in classifica con 12 punti dietro il Rangers. Il capocaniere della squadra in campionato è Luis Javier Suarez con 7 reti, segue Roberto Soldado a 5, segue Herrera a 4, Molina e Machis a 4. Non c’è nessun precedente contro il Napoli.

La formazione tipo del Granada – Modulo 4-2-3-1 con Silva in porta, in difesa Neva, Sanchez, Duarte e Diaz, a centrocampo Montoro e Milla, sulla trequarti Kenedy, Soro e Machis, in attacco Molina.