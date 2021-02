Anticipi di A del sabato

Disputati, ieri, tre anticipi validi per la 24esima giornata di serie A, questi i risultati: Spezia – Parma 2-2, Bologna -Lazio 2-0 e Verona – Juventus 1-1. Si ferma quindi la rincorsa della Lazio, ancora stordita dalla terribile batosta subita in Champions e frena la Juve che non riesce a mantenere il vantaggio iniziale sul terreno del Bentegodi. Il Parma spreca un’altra grande occasione facendosi raggiungere dai liguri, dopo essere stato in vantaggio per 2 a 0. Oggi si aprirà la domenica calcistica con il lunch match tra Sampdoria e Atalanta, mentre alle 15 si giocheranno Inter – Genoa, Crotone – Cagliari e Udinese – Fiorentina. Alle 18 toccherà al Napoli scendere in campo al Maradona per il derby campano con il Benevento. Occasione propizia, per gli azzurri, per acciuffare la Lazio ed accorciare sulla Juve. Infine il posticipo serale sarà il big match tra Roma e Milan.