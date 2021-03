Qualificazioni Mondiali 2022: Bulgaria vs Italia 2-0

Secondo match della nostra nazionale verso il cammino pei i Mondiali in Qatar 2022 e secondo successo per 2 a 0, stavolta a Sofia, contro la Bulgaria, con ancora una volta Lorenzo Insigne assist men in entrambe le reti di Belotti su rigore nel primo tempo0 e poi di Locatelli nella ripresa. Per Roberto Mancini si tratta del 24esimo risultato utile consecutivo, inoltre, finalmente arriva il primo successo azzurro in trasferta in Bulgaria, dove in passato l’Italia aveva raccolto solo quattro pari e due sconfitte. Con questo risultato la Nazionale conquista il primo posto del gruppo C, davanti alla Svizzera che è anch’essa a sei punti ma per differenza reti è dietro di noi. Gli uomini di Mancini, in verità, ieri sera non hanno brillato molto, in particolare nella prima frazione di gioco, però dopo il secondo gol si sono galvanizzati ed hanno chiuso gli avversari nella loro metà campo sfiorando più volte il terzo gol. Mercoledì, contro la Lituania, ancora in trasferta si concluderà il trittico dedicato alla nazionale e sabato santo ritornerà il campionato.