Serie A: contro il Napoli probabili assenti i due ex Ounas e Luperto

Alla ripresa del campionato, sabato prossimo, vigilia della Santa Pasqua, il Napoli ospiterà in quel di Fuorigrotta, il Crotone fanalino di coda delle serie A. I calabresi scenderanno in campo non nella migliore formazione, avendo alcuni infortunati, tra i quali tre ex, ovvero Cigarini, Ounas e Luperto, mentre per il primo c’è qualche speranza di poterlo recuperare, difficilmente saranno in campo gli altri due ex azzurri. Nel Crotone indisponibile anche Petriccione perché squalificato dal giudice sportivo. Per la cronaca, il neo allenatore degli ospiti Cosmi, non ha mai battuto il Napoli nella sua carriera. Ecco quanto dichiarato, a tal proposito, dal tecnico dei calabresi:

“Il calcio non è una scienza esatta, per cui talvolta si verificano risultati imprevedibili alla vigilia come quello del Benevento a Torino. E’ capitato anche a me qualche volta di fare un’impresa pur se non ho mai vinto né contro il Napoli né contro il Verona. Per far si che si verifichino risultati sorprendenti devono accadere una serie di coincidenze, per esempio gli avversari non giocano ai loro livelli, che la tua squadra non sbaglia niente e che gli episodi sono tutti favorevoli alla squadra più debole. Ciò non significa che i miei ragazzi siano già battuti in partenza!