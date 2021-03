L’attaccante del Napoli è andato in rete al 23′ con un tocco di destro da posizione ravvicinata, e al 50′ ha fornito l’assist vincente a Etebo per il raddoppio nigeriano. 76′ minuti in campo per Osimhen, sostituito da Onuachu.

Buone sensazioni per l’attaccante in vista degli impegni con i partenopei in campionato.

