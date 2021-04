IL FISCHIETTO; Napoli vs Crotone sarà diretta da Di Martino di Teramo

Il designatore arbitrale ha scelto per la gara Napoli vs Crotone, valida per la 29esima giornata di A, di dopodomani allo stadio Maradona di Fuorigrotta, alle ore 15, il signor Antonio di Martino della sezione di Teramo. Il fischietto abruzzese sarà assistito dai giudici di linea Baccini e Berti, dal quarto uomo Pezzuto e dagli addetti alla sala Var Abisso e Giallatini. Si tratta della prima volta in assoluto con il Napoli in massima serie.