Napoli: quella di Gattuso, finora, è la migliore stagione della sua carriera da allenatore

Stando ai numeri ed alle statistiche si scopre che l’annata in corso, almeno per ora, rappresenta la migliore stagione condotta da Rino Gattuso nella sua carriera da allenatore. L’ex centrocampista, nonché tecnico del Milan, vanta una media punta di 1,96 a partita, un risultato addirittura superiore anche del suo periodo rossonero, più redditizio, quando al termine del campionato 2017/18, chiuse al quinto posto ad un solo punto dalla quarta, sfiorando per un niente la qualificazione alla Champions League. In quell’occasione Gattuso totalizzò una media di 1,83. Se andiamo, invece, a ritroso nel tempo, considerando gli ultimi 25 anni dei colori azzurri, notiamo che l’attuale allenatore del Napoli è terzo in classifica, dopo Maurizio Sarri, media di 2 punti, e Carlo Ancelotti, 1,99. Neanche Rafa Benitez fece meglio, tanto è vero che si è piazzato in quarta posizione con 1,89. Malgrado questi numeri, sembra scontato a fine stagione l’addio di Gennaro Gattuso al Napoli: il divorzio da De Laurentiis appare dovuto più ad una questione di carattere e orgoglio dell’allenatore calabrese che all’aspetto puramente tecnico.

Fonte: “Gazzetta dello Sport”