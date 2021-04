Qualificazioni Mondiali 2022: Lituania vs Italia 0-2

Terzo match della nazionale azzurra nel girone di qualificazione ai Mondali, in Qatar, dell’anno venturo, e terzo successo consecutivo per 2 a 0, stavolta contro la Lituania, infilata dalle reti di Sensi ed Immobile su rigore, giunte all’inizio ed al termine della seconda frazione di gioco. Per l’Italia si tratta del 25esimo risultato utile di fila. Il ct azzurro Mancini eguaglia pertanto il record di Marcello Lippi. Il buon Roberto adesso, insegue il commissario tecnico della nazionale degli anni 30 Vittorio Pozzo che si fermò a 30 gare utili. Per il momento termina qui l’avventura italiana in campo internazionale, se ne riparlerà a settembre quando gli azzurri affronteranno in casa la Bulgaria. Quella vista, ieri, sul prato sintetico dell’LFF Stadionas di Vilnius, in verità, non è stata una grande Italia, anzi ben lontana dagli standard precedenti, molto sprecona e poco lucida, tuttavia ciò che conta è il risultato, una delle poche cose positive.