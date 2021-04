Gattuso pronto a sedere sulla panchina della Fiorentina

Rino Gattuso, persona seria ed orgogliosa, come da contratto, fino a giugno darà tutto se stesso per le sorti del Napoli, accommiatandosi dal quale, magari, avendo raggiunto l’obiettivo voluto da De Laurentiis, all’inizio della stagione 2020/21, cioè la zona Champions League. Il tecnico di Corigliano Calabro, a giugno, lascerà, dunque, il capoluogo partenopeo per approdare in un altro club italiano. Il feeling con il patron azzurro, malgrado sia migliorato, è oramai concluso, per cui il divorzio tra le parti appare inevitabile, anche visto che tutti e due ostentano visioni di calcio totalmente diverse, inoltre, Ringhio non ha mai digerito il fatto che il presidente abbia già contattato, quando i risultati sono mancati, qualche mese fa, tanti allenatori per sostituirlo e se qualcuno di essi avesse accettato fin da allora, Gattuso sarebbe già partito. Sicuramente l’allenatore ex Milan ha molti estimatori e varie proposte da valutare per la prossima stagione. Dal giornalista di Sky Marco Dell’Olio, però, giungono notizie secondo le quali sarebbe in pole position per ingaggiare l’attuale mister del Napoli, la Fiorentina dell’italo -americano Commisso. Rino sarebbe pronto ad accettare perché onorato di sedere sulla panchina della squadra viola.

Fonte: Sky