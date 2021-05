Napoli: tra i giocatori azzurri grande fiducia ed ottimismo per queste ultime giornate

Gli azzurri, oggi terzi, credono fortemente nel raggiungimento di un posto utile per la partecipazione ai gironi eliminatori della Champions League, edizione 2021- 2022. Nello spogliatoio di Castel Volturno c’è grande. fiducia in vista di questo finale di campionato. Capitan Insigne vuole condurre la nave, con tutti i marinai in porto, partendo, domani, dalla Sardegna, per arrivare alla stazione marittima di Napoli, all’ultima giornata, con il passaporto per la massima competizione continentale in tasca. D’altronde il transatlantico battente bandiera azzurra sta viaggiando forte come si evince dai risultati conquistati in questo periodo: 8 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta nelle recenti 11 partite disputate. Dopo il quarto turno del girone di ritorno, il vento è completamente cambiato: infatti, tenendo presente solo la classifica della seconda parte del torneo, la formazione di Gattuso si piazza al secondo posto, alle spalle della futura vincitrice del tricolore, in condominio con l’Atalanta e scusate se è poco. Insomma un’autentica inversione di tendenza, dovuta innanzitutto al rientro di giocatori di calibro che sono mancati per diverso tempo, in una stagione, oseremmo dire, dalle due facce, una brutta e triste e l’altra bella e avvenente che ha dimenticato, in fretta, la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana e l’uscita dall’Europa League. Pertanto, con questa fiducia e coin tanti buoni propositi, l’undici partenopeo si appresta, domani pomeriggio, ad affrontare il Cagliari, affamato di punti salvezza, col coltello tra i denti per portare a casa un altro successo che confermerebbe l’attuale posizione nella graduatoria di serie A.