PALLACANESTRO – Bertram Tortona-Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Manteniamo la nostra identità”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che, nella gara valevole per la terza giornata del girone bianco di Serie A2, affronta la Bertram Tortona.

Il match si giocherà domani,Domenica 2 maggio alle 20,00, al PalaOltrepò di Voghera, a porte rigorosamente chiuse.

Gli azzurri arrivano alla sfida contro la formazione piemontese dopo due vittorie nelle prime due gare del Girone Bianco, in testa alla classifica con 10 punti.

Si tratta della seconda sfida in stagione tra le due formazioni. La Gevi infatti ha battuto la Bertram Tortona in semifinale di Coppa Italia di Serie A2 per 92-89 al termine di un supplementare. Josh Mayo, con 22 punti, fu il Top-scorer della sfida.

La gara sarà arbitrata dai signori Enrico Nale Boscolo (Chioggia), Pasquale Pecorella (Trani) e Alessandro Costa (Livorno)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“Andiamo a Tortona cercando di capitalizzare la spinta positiva che abbiamo dalle ultime partite. Abbiamo infermeria piena, al momento non sappiamo se ci saranno tutti i giocatori disponibili. Anche se mancherà qualcuno però sarà occasione per tutti gli altri di dimostrare il loro valore .Tortona è un’ottima squadra con grande fisicità. Ricordiamo tutti la semifinale di Coppa Italia, partita durissima decisa in due-tre situazioni. Noi dobbiamo continuare a mantenere nostro ritmo ed identità”

La partita Bertram Tortona-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West. La gara sarà trasmessa in diretta audio sulla Pagina Facebook ufficiale della Gevi Napoli Basket.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket