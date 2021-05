Anticipi del sabato di serie A, penultima giornata

Si sono disputati, ieri, quattro anticipi validi per la trentasettesima giornata di serie A. Gare che hanno emanato altri tre verdetti: Atalanta, matematicamente qualificata alla prossima Champions League, per la cronaca per il terzo anno difila, Spezia salvo e infine Lazio fuori dallo lotta per l’Europa che conta. Infatti i bergamaschi di Gasperini si sono imposti a Marassi, sponda genoana, per 4 a 3, mentre i liguri hanno travolto, nello scontro diretto, il Torino per 4 a 1. Successo inoltre della Juventus, sul tramonto della partita, per 3 a 2, sull’Inter campione d’Italia. I bianconeri sperano ancora ma sono legati ai risultati del Napoli, che vincendo oggi, a Firenze, al 90%, eliminerebbe la squadra di Pirlo dalla corsa Champions. Per finire la Roma si è aggiudicato il derby capitolino battendo i cugini biancocelesti per 2 a 0. Nella giornata odierna che si aprirà proprio con gli azzurri di Gattuso, alle 12,30, sono in programma altre cinque gare; questa penultima giornata avrà il suo epilogo solo domani sera con l’ultimo posticipo tra Verona e Bologna, match che non ha alcun significato ai fini della classifica finale.