LE INTERVISTE – Juric contro Ugolini: “Manchi di rispetto, chiedimi scusa”. E lascia l’intervista

Alla domanda del giornalista di Sky, Ugolini, (“un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane”), il tecnico dei gialloblù è esploso in diretta:

“Subito una grande cagata, bisogna portare rispetto. Se non segui non puoi parlare così, devi portare rispetto. Se vai a vedere come ha giocato la squadra. Con lei non parlo, a me sembra una mancanza di rispetto. Questa cosa in Italia è inaccettabile. Ci siamo sempre impegnati, solo da voi queste domande, solo in Italia si dicono queste cose, è una vergogna”.

L’inviato di Sky ha così chiesto a Juric di come il Verona avesse “entusiasmo ed energia” per la sfida che ha chiuso il torneo: “Di nuovo con questa domanda? Mi manca di rispetto, me ne vado. La mette in un modo non giusto, se volete fare queste domande io non ci sto”.

L’ex mister del Genoa ha poi continuato in tali termini: “Mi devi chiedere scusa, è una vergogna”.

Visibilmente alterato, Juric ha poi abbandonato l’intervista con Sky.

Goal.com