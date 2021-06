BASKET – Semifinale Gevi Napoli Basket- Top Secret Ferrara. Domani si gioca Gara 2. Sacripanti : “Concentrazione al massimo”

Dopo il successo di Gara1, torna in campo domani sera la Gevi Napoli Basket che affronta, per gara 2 della semifinale del Tabellone Oro di Serie A2, la Top Secret Ferrara.



Il match si giocherà domani, Martedi 8 giugno alle 20,30 al PalaBarbuto che, anche per questa partita, potrà ospitare solo 500 tifosi.



La serie, al meglio delle cinque partite, vede la Gevi Napoli Basket condurre 1-0 che si è imposta in Gara 1 per 80-53, con 15 punti a testa per Iannuzzi e Mayo, migliori realizzatori.



Nessun problema di formazione per Coach Sacripanti che avrà l’intero roster a sua disposizione.



Anche per Gara 2 saranno solo 500 i tifosi che, seguendo le disposizioni governative, potranno assistere alla partita. La vendita dei biglietti è già disponibile online sul sito www.etes.it e in tutti gli Etes Point. Sul sito www.etes.it è possibile trovare l’elenco delle rivendite dove sarà possibile acquistare il biglietto dalle ore 12 di oggi lunedì 7 Giugno, e sino alle ore 19 di domani martedì 8 Giugno 2021.



Il costo del tagliando è di 25 Euro. Per entrare al PalaBarbuto servirà esibire esito negativo di un tampone fatto nelle ultime 48 ore, Certificato di Vaccinazione, anche solo la prima dose, o di Guarigione Covid negli ultimi 6 mesi.



Arbitreranno l’incontro la signora Silvia Marziali (Frosinone), il Sig.Mattia Eugenio Martellosio (Buccinasco) ed il Sig.Alberto Maria Scrima (Catanzaro).



Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti: “Abbiamo giocato una buona gara 1, con una grande difesa e gestione del ritmo della partita. Detto questo, ora dobbiamo pensare alla seconda sfida. Sappiamo che Ferrara è una squadra che non molla mai e lo ha dimostrato sia nella Regular Season contro di noi sia nella serie contro Treviglio. Gara 2 sarà ancora più difficile rispetto alla prima, dobbiamo mantenere alta la concentrazione per provare a mantenere la stessa intensità avuta domenica.”.



La partita Gevi Napoli Basket-Top Secret Ferrara sarà trasmessa in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.



Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket