EURO 2020: AZZURRI AVANTI ANCHE CON IL BELGIO LA SEMIFINALE È A QUOTA 1,60

La vittoria sofferta contro l’Austria non ha intaccato il credito di cui godono gli azzurri, che recitano da favoriti anche contro il Belgio, nel primo esame contro una delle vere big di Euro 2020. Il match in programma all’Allianz Arena venerdì sera vede il passaggio del turno dell’Italia a 1,60 su Stanleybet.it, mentre i diavoli rossi sono a 2,30. Considerando solo i tempi regolamentari, il «2» degli azzurri si gioca a 2,36, con la vittoria belga data a 3,30. Negli ottavi di finale, quattro partite su otto sono approdate ai supplementari. Un segnale di equilibrio che contribuisce a tenere piuttosto bassa, a 3,00, la quota della «X» anche nel caso di Belgio-Italia. Interessante la combo marcatori-risultato esatto, con Ciro Immobile atteso a una grande prestazione dopo l’ottavo complicato contro l’Austria. Un gol del centravanti laziale combinato con l’1-2 vale 17. Segue lo 0-2 a 18, mentre lo 0-1 paga 20 volte la posta. Dall’altra parte spaventa molto l’interista Romelu Lukaku, la cui marcatura assieme al 2-1 del Belgio vale 19, mentre in caso di 1-0 e gol del 9 nerazzurro la quota è 21. Il quarto più equilibrato dopo quello dell’Italia sembra essere quello tra Repubblica Ceca e Danimarca. Le due maggiori sorprese di Euro 2020 si affrontano per un posto in semifinale con gli scandinavi favoriti dopo il roboante poker sul Galles. Il passaggio del turno per loro è a 1,56, mentre quello dei cechi si gioca a 2,40. La Spagna vuole la semifinale dove se la vedrà con una tra Belgio e Italia. Le Furie Rosse sono favorite sulla Svizzera, che pochi giorni fa ha eliminato i campioni del mondo della Francia e vuole stupire ancora. Il passaggio al penultimo atto per gli iberici vale sustanleybet.it 1,34, mentre gli uomini di Petkovic vedono la semifinale a 3,15. Tra Ucraina e Inghilterra il pronostico pende nettamente verso Kane e compagni, che dopo aver eliminato i rivali della Germania vedono il passaggio del turno a 1,20. Quota impresa per la squadra allenata dall’ex Milan Shevchenko, che si gioca a 4,40. Fuori la Francia, ex favorita numero uno, cambiano le gerarchie nel tabellone Stanleybet.it della vincente finale. L’Inghilterra è ora la principale candidata, a 3,00, davanti anche all’Italia di Mancini, penalizzata forse dal cammino difficile e proposta ora a 4,00 così come la Spagna. Insegue a distanza il Belgio a 8,50.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu