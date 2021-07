Gli interventi di Paolo Bargiggia a “Il Sogno Nel Cuore”

Bargiggia a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “Milan regina degli acquisti, Inter mercato creativo. La Lazio si muove su low cost, Roma su Matias Vina“ “Il Milan, per soldi investiti, 60 milioni di euro, e operazioni, è la regina di questo mercato per il momento. Se realmente si sono rinforzati, però, è un punto interrogativo. Hanno perso il portiere più forte del mondo, Donnarumma, per Maignan, e Calhanoglu – queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione, Pasquale Cassese, Mattia Fele, in onda ogni lunedì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Brahim Diaz? Lo chiudono per circa 3 milioni da spalmare in due anni di prestito e hanno definito anche l’operazione per Ballo-Touré. La 10 a Brahim? Non so, nei loro piani non partirà titolare. Loro stanno cercando un trequartista e devono ancora convincere e definire il Manchester United per il prestito di Dalot, il quale spinge per tornare in rossonero. Interessa il centrocampista Nikola Vlasic, per il quale il CSKA Mosca chiede 30 milioni di euro e i rossoneri hanno un’intesa nonostante la concorrenza dello Zenit. Il Milan si sta avvicinando anche a Kaio Jorge. Il Santos non può permettersi di perderlo al titolo gratuito. Per 3-4 milioni possono accettare. Il Napoli lo avevo escluso per il giocatore, è stato il primo club piombatosi sull’attaccante, ma le scelte di Adl non permettono di spostare uno spillo. Inter? In questo mercato creativo misureremo il vero valore di un dirigente come Marotta, considerato uno dei migliori in Italia. Se rinnoveranno Lautaro sarà già un trionfo, non c’è priorità per il vice Lukaku. Idea Caicedo complicato per via di Lotito. Con Bellerin hanno un accordo ma l’Arsenal non vuole aprire al prestito con diritto. Se l’Inter potrà, prenderanno Bellerin e Nandez. Quest’ultimo ha una clausola di 36 milioni di euro, ma nella trattativa possono essere inseriti Nainggolan e Agoumé. Lotito ha preso giocatori low cost, Hysaj svincolato e Anderson praticamente gratis. Sarri dovrà accontentarsi. Se volessero fare un mercato importante e accontentare Maurizio, andrebbero dal Napoli e prenderebbero Insigne a 30 milioni di euro. La Roma ha preso il portiere e a breve potrebbero prendere il sostituto di Spinazzola, Matias Vina del Palmeiras. Dzeko potrebbe restare, Mourinho gli sta dando fiducia e la fascia da capitano. L’Atalanta ha preso Musso. Sperano di chiudere Gollini con il Tottenham. Koopmeiners? Si sono informati sul giocatore ma al momento non c’è trattativa perché devono prima far uscire centrocampisti. L’alternativa potrebbe essere Pobega, su di lui interessa confermato. Lammers e Piccoli hanno mercato, stanno facendo valutazioni tecniche per capire dove mandarli per valorizzarli. Ad oggi non si apre Koopmeiners-Napoli”.

Juventus, Bargiggia a “ Il Sogno Nel Cuore ” su 1 Station Radio: “ Al Barcellona non interessa Ramsey, ma Pjanic potrebbe ritornare. Arthur non ha mercato, Locatelli si complic a ”

“Locatelli? Hanno un accordo, ma non hanno ancora chiuso. La Juventus sta facendo ancora i conti con il bilancio e l’obbligo di riscatto non se la sente ancora di inserirlo in quello prossimo – queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione, Pasquale Cassese, Mattia Fele, in onda ogni lunedì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Cristiano Ronaldo? La certezza che la frase sui social riguardi il mercato non c’è. Se non cambiano le cose, si ritroverà in ritiro il 25 luglio, come da parola con la società. La pista Psg e scambio con Icardi potrebbe essere ancora aperta se i parigini riuscissero a cedere Mbappé al Real. Altrimenti, se la squadra francese pensassero di perdere l’attaccante a parametro zero, della pista Cr7-Psg se ne potrebbe parlare il prossimo anno. Arthur? Resterà fuori tre mesi. Se prima faceva fatica a rientrare nei piani, però, adesso è tutto da vedere. È un coltello puntato alla gola della Juventus, il giocatore non ha mercato e lo hanno messo a bilancio per 65 milioni di euro nella trattativa con Pjanic e non possono venderlo a meno. Credo lo terranno e si vedrà. Ipotesi scambio Pjanic-Ramsey? Il Barcellona non è interessato a quest’ultimo. Da seguire il ritorno del bosniaco se la trattativa si impostasse su prestito con parte dello stipendio pagata dagli spagnoli”.

De Laurentiis, Bargiggia a “ Il Sogno Nel Cuore ” su 1 Station Radio: “ Anacronistico, poco credibile e ridicolo in alcune scelte. Per il terzino si arriver à a fine mercato, su Insigne …”