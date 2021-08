Buon Ferragosto ai nostri gentili lettori ed a tutti i tifosi azzurri

Dalla Redazione del nostro portale auguriamo, ai gentili lettori, nonché a tutti i tifosi azzurri, in occasione di questa festività dell’Assunzione, giornata più attesa dell’estate visto che per tantissimi italiani segna l’inizio ufficiale delle ferie o comunque un momento di grande relax e divertimento, un buon Ferragosto, all’insegna della socialità ritrovata. Un felice Ferragosto anche a coloro che lavorano e a quelli che non vanno in vacanza, per tutti, insomma, di vero cuore auspichiamo una giornata piena di allegria che scacci via, seppur per poco tempo i mille pensieri che ci attanagliano quotidianamente. A mare, in montagna, o a casa, rilassatevi, leggendo su PianetAzzurro tutte le ultime notizie sul Napoli di Spalletti.