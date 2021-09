Il neo acquisto Anguissa in campo contro i bianconeri? Spalletti è tentato

Contro i bianconeri, nel match clou, anticipo della terza giornata di campionato, probabilmente, potremmo vedere in campo, dal primo minuto, il neo acquisto Anguissa, centrocampista ex Fulham. Il camerunense rientrerà in Italia giovedì, quindi, si aggregherà subito al gruppo per i primi allenamenti con la casacca azzurra. L’allenatore del Napoli è fortemente tentato di farlo debuttare, sabato, contro i bianconeri. Il calciatore, di ritorno dalle gare con la sua nazionale, avrà modo di parlare con lo staff tecnico, che valuterà le condizioni fisiche per sapere se potrà essere impiegato sin da subito. ,Spalletti ci penserà fino all’ultimo, dal momento che un mediano con quelle caratteristiche gli farebbe molto comodo. L’innesto di Anguissa, come titolare, potrebbe rappresentare la vera sorpresa del big match. Per ora si tratta soltanto di un’ipotesi ma niente di ufficiale. Qualcosa di definitivo lo scopriremo un’ora prima della gara quando saranno diramate pubblicamente le formazioni. Qualora non fosse possibile impiegare il centrocampista del Camerun, ci sarà Lobotka, con Fabian a destra ed Elmas a sinistra.

Fonte: Gazzetta dello Sport