Insigne: “Il tiro a giro non è mio, ma di Del Piero. Donnarumma? Il miglior portiere al mondo”

Il tiro a giro in Italia-Belgio: “Ricordo quella gara per il mio gol e per l’infortunio a Spina. Per noi è stato un giocatore fondamentale. Alle volte, quando non tornavo indietro, sapevo di essere coperto. Gli sono andato vicino quando è caduto, pensavo fosse una cosa non grave. Anche da infortunato sempre vicino a noi. Il tiro a giro? È di Alex Del Piero, non è mio. Alle volte Mancini mi dice di tirare sul primo palo che non se lo sarebbero aspettati, ma è più forte di me”.