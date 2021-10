Napoli, le ultime sulle condizioni di Manolas e Zielinski

Il Napoli ha diramato un comunicato per chiarire le condizioni di Kostas Manolas, uscito anzitempo dal terreno di gioco durante la partita di ieri con il Legia Varsavia, e di Zielinski. Queste le ultime in vista della sfida con la Roma di domenica.

Napoli: le condizioni di Manolas e Zielinski

Meno grave del previsto l’infortunio di Manolas: lesione di basso grado del gluteo destro. Il difensore greco ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma sarà out per la sfida di domenica contro la Roma. Allarme rientrato invece per Zielinski, out con il Legia per un problema fisico, ma quest’oggi regolarmente in gruppo e pronto per essere a disposizione con i capitolini. Solo lavoro personalizzato in campo per Adam Ounas.

Napoli: il comunicato su Manolas e Zielinski

“Dopo il successo sul Legia Varsavia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica per la nona giornata di Serie A all’Olimpico (ore 18).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio in Europa League hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno iniziato la sessione con attivazione tattica. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità e partitina a campo ridotto.

Zielinski ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ounas ha fatto personalizzato in campo. Manolas, in seguito ad esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro. Il difensore ha gia iniziato l’iter riabilitativo”.