Europa League, Legia Varsavia-Napoli: Mertens a caccia del primo gol stagionale, Zielinski cerca il bis nella sua Polonia

ROMA – Il Napoli, primo in serie A, cerca di conquistare la vetta anche in Europa League, proprio nello scontro diretto contro l’attuale capolista del gruppo C, il Legia Varsavia, battuta 3-0 al “Maradona” nell’ultimo turno. Mister Spalletti per conquistare un’altra vittoria contro i polacchi si affida al miglior marcatore della storia del Napoli, Dries Mertens, a lungo fuori per infortunio in questo avvio di stagione e ancora alla ricerca del primo gol, proposto dagli esperti di Stanleybet.it a 2,20. Si gioca a 3,25, invece, l’acuto di Piotr Zielinski, fresco di rete decisiva nel derby contro la Salernitana e desideroso di segnare “in casa sua” mentre sale a 8 il sigillo del leader della difesa partenopea, Kalidou Koulibaly. I polacchi per tornare al successo si affidano al loro ariete azero, Mahir Emreli, autore del gol partita contro il Leicester, in quota a 4,25. RED/Agipro