La piattaforma britannica della Pay Tv di Dazn, che ha acquisito per un triennio, i diritti televisivi per il calcio di serie A, qualche giorno fa, aveva reso noto la sua decisione di limitare ad una sola utenza per account, la visione dei programmi, ricusando il precedente regolamento che prevedeva la visione in contemporanea di due dispositivi, seppur distanti l’uno dall’altro. Una notizia che ha suscitato numerosissime polemiche, anche perchè i cambiamenti non vanno fatti in corso d’opera. In realtà l’Azienda inglese era intenzionata a combattere la pirateria informatica che in Italia si fa sempre più insistente. Tuttavia è intervenuto il Codacons, ente che tutela i consumatori, il quale ha sottolineato che mettendo in atto tale cambiamento non si sarebbe avuto un decremento della pirateria, bensì un’ulteriore maggiorazione. A quanto pare Dazn ha accettato di non ricorrere più alla limitazione, almeno per questo campionato ed ha scelto di rinviare alla stagione 2022/23 l’addio allo sdoppiamento.