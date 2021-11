Napoli: Manolas e Malcuit pronti a rientrare nel gruppo

Buone notizie dall’infermeria del Napoli: lo staff medico ha dato il consenso al rientro nel gruppo di Kostas Manolas e Kevin Malcuit, che sono stari recuperati dagli ultimi infortuni. Spalletti, a questo punto, potrà anche convocarli per la super sfida di domenica prossima al Meazza, contro l’Inter. I due difensori sono dei calciatori importanti per il tecnico del Napoli che, come centrale di difesa aveva solo Juan Jesus come sostituto. Sebbene il difensore brasiliano abbia fornito una buona prestazione con il Verona, nell’ultima giornata di campionato, poter contare pure sul greco Manolas sarebbe, certamente, una freccia in più all’arco dell’allenatore toscano. Il francese, inoltre, può costituire un’alternativa a Di Lorenzo che non si è mai fermato nè in campionato , né con la Nazionale di Mancini. Finora il solo Zanoli era il possibile rimpiazzo dell’ex terzino empolese ma il giovane esterno è stato impiegato sulla corsia bassa di sinistra. In casa nerazzurra qualche problema per Simone Inzaghi che non potrà avere a disposizione, molto probabilmente, Bastoni e de Vrij.