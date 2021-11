L’Italia e il paradosso Mondiale: azzurri ai playoff ma in prima fila nelle scommesse sulla vittoria

ROMA – In bilico tra il purgatorio dei playoff e il sogno del quinto titolo mondiale. Il paradosso dell’Italia balza all’occhio all’indomani del flop di Belfast, con i bookmaker che confermano gli azzurri nel gruppo di grandi favorite per il Qatar. Complice la fiducia di Mancini, la Nazionale oggi si gioca a 9,00 su Planetwin365, una a quota più bassa rispetto a quella post-europeo, quando si giocava a 12,00. Davanti agli azzurri solo Brasile (6,50), Francia (6,75) e Inghilterra (8,00), con la Spagna pure a 9 volte la posta. Solo a 10,00 invece la Germania, già ampiamente qualificata, seguita dall’Argentina a 11,00. Perde terreno pure il Belgio, ora in secondo piano a 12,00, mentre il Portogallo – che pure dovrà passare per i playoff – è offerto a 19,00, alle spalle dell’Olanda (17,00).