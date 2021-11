Serie A: Napoli, occhio al Sassuolo. Milan a quota riscatto in casa Shevchenko

29 novembre 2021 – Il doppio tonfo tra campionato ed Europa League è già acqua passata per il Napoli. Il poker rifilato alla Lazio è un’iniezione di fiducia per la squadra di Spalletti, che si è anche presa il primo posto in solitaria grazie al successo del Sassuolo sul Milan. Ma sono proprio gli emiliani i prossimi avversari della capolista, al Mapei. Match che pende verso i partenopei, anche se il gap in quota non è abissale: i betting analyst di Stanleybet.it vedono il successo ospite a 1,82, mentre l’«1» della squadra di Dionisi si gioca a 3,75. Poco più alta la quota del pari, fissata a 3,90. Le ultime uscite delle due contendenti, ricche di reti, fanno prevalere l’Over, offerto a 1,51, mentre un match con meno di tre reti vale 2,35. I partenopei rimangono la difesa meno battuta della Serie A, ma il Sassuolo appare pericoloso, tanto che il Goal si gioca a 1,50, con il No Goal a 2,36.

Dopo il 2-0 rifilato al Venezia, l’Inter è attesa a un altro successo nel match infrasettimanale contro lo Spezia. La sfida di San Siro vede i campioni in carica nettamente favoriti per i tre punti, in quota a 1,19, mentre appare più che un’impresa il «2» per i liguri, a 12 volte la posta. Alto anche il segno «X», fissato a 6,80. Tanta la fiducia nell’attacco nerazzurro, con l’Over bassissimo a 1,35. Vale invece 2,80 l’Under. Tra i risultati esatti, però, prende quota il 2-0, proposto a 6,80, davanti al 3-0 a 7,20.

Deve invece reagire il Milan, che dopo due sconfitte consecutive ha perso il primo posto e vede i cugini nerazzurri ormai a un passo. A Genova i rossoneri riabbracciano Shevchenko, che dalla panchina dei liguri proverà a fermare la squadra più importante della sua carriera. Gli uomini di Pioli arrivano al Ferraris con i favori del pronostico: il «2» vale 1,66, mentre un inaspettato successo del Grifone si gioca a 4,60. Difficile anche il pari, offerto a 3,95. Anche la Juventus deve riprendersi dopo una settimana non semplice, sia in campo che a livello societario. Contro la Salernitana, i bianconeri partono in chiaro vantaggio: il «2» si gioca a 1,36, mentre il successo casalingo dei granata vale 7,80. A 4,80 il pareggio all’Arechi. La Roma, che con gli ultimi risultati si è avvicinata alle posizioni di vertice, fa visita al Bologna in un match sulla carta non facile: la vittoria della squadra di Mourinho al Dall’Ara è data a 2,18, mentre vale 3,05 l’«1» dei padroni di casa. A 3,50 il segno «X».