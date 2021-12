IL PUNTO SULLA A, quindicesima giornata, la classifica s’accorcia

La quindicesima giornata del massimo campionato che andrà in archivio questa sera con gli ultimi due posticipi in programma, ha visto il ritorno al successo dei rossoneri, al Ferraris, contro il Genoa dell’ex Shevchenko, per 3 a 0 e il terzo di fila dell’Inter, in casa cono lo Spezia per 2 a 0. Solo un pari, invece, per la capolista Napoli, a Reggio Emilia nei confronti del Sassuolo che ha rimontato, nel finale lo 0-2 dei partenopei. Ora le due milanesi hanno messo il fiato sul collo della squadra di Spalletti, avendo rifotto le distanze a -1 e -2. Per giunta l’Atalanta, quarta, a cinque punti, sarà di scena, sabato al Maradona, per un altro scontro diretto che promette scintille. I partenopei, in tre giornate hanno dilapidato ben cinque punti, dimezzando il vantaggio di dieci lunghezze dalla quarta poltrona. Ancora una ko per la Roma al Dall’Ara, dove il Bologna si è imposto per 1 a 0. Come detto in precedenza, quest’oggi, si disputeranno le altre due gare, ovvero Torino – Empoli, alle 18,30 e Lazio – Udinese, alle 20,45.