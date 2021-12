Bruscolotti: “Juan Jesus? Critiche esagerate, sul Milan…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Beppe Bruscolotti, opinionista.

“Milan? Qualche vittoria l’ho fatta. Cosa aspettarsi? Dico che ci sono sia gli infortuni che un calo, quando mancano gli uomini la cosa si ripercuote, i giocatori di esperienza servono e fanno da traino quando succede ciò che è successo nell’ultimo. Con l’Atalanta aveva messo su la buona volontà ed era riuscita a capvolgere il risultato ma ci sono stati degli errori. Juan Jesus? Critiche esagerate, sta facendo bene, forse qualche distrazione se l’è concessa in più Rrahmani. Non so se sia l’assenza di Koulibaly o meno ma in realtà il più distratto è lui. Dietro Juan Jesus è un giocatore che sta facendo bene la sua parte, Rrahmani deve tornare quello del passato”.