IL FISCHIETTO. Sarà Massa di Imperia l’arbitro di Milan vs Napoli

Sono state appena decretate le designazioni arbitrali per le gare della diciottesima giornata di serie A, il cui match clou è sicuramente Milan vs Napoli che si disputerò domenica 19, alle 20,45 allo stadio Meazza. L’Aia ha deciso di scegliere il fischietto ligure Davide Massa della sezione di Imperia, col quale collaboreranno Meli e Bindoni come giudici di linea, Rapuano nelle vesti di quarto uomo e nel ruolo di addetti alla sala Var Di Paolo e De Meo. Qui di seguito tutti i precedenti del Napoli sotta la sua direzione:

8 maggio 2013: Bologna-Napoli 0-3

8 febbraio 2014: Napoli-Milan 3-1

25 marzo 2014: Catania-Napoli 2-4

5 ottobre 2014: Napoli-Torino 2-1

6 gennaio 2015: Cesena-Napoli 1-4

23 febbraio 2015: Napoli-Sassuolo 2-0

30 aprile 2015: Empoli-Napoli 4-2

25 ottobre 2015: Chievo-Napoli 0-1

31 gennaio 2016: Napoli-Empoli 5-1

10 settembre 2016: Palermo-Napoli 0-3

4 febbraio 2017: Bologna-Napoli 1-7

15 aprile 2017: Napoli-Udinese 3-0

5 novembre 2017: Chievo-Napoli 0-0

23 dicembre 2017: Napoli-Sampdoria 3-2

3 marzo 2018 Napoli-Roma 2-4

2 settembre 2018 Sampdoria-Napoli 3-0

28 ottobre 2018 Napoli-Roma 1-1

24 agosto 2019 Fiorentina-Napoli 3-4

16 dicembre 2020: Inter-Napoli 1-0