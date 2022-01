L’Asl di Torino deciderà tra qualche ora se si giocherà Il match tra Juve e Napoli

La partita tra Juventus e Napoli, da sempre sentitissima e attesissima, quest’anno, sembra un romanzo con pagine inedite. Non è più solo calcio e passione, bensì un match nelle mani delle Asl. Questa assurda e maledetta pandemia che non accenna minimamente ad abbandonarci, anzi, cresce a dismisura, ci ha messo il suo zampino ma anche i protocolli, le Aziende sanitarie e la Lega calcio mantengono il dubbio sulla disputa della partita dello Stadium. A poco più di 10 ore dalla gara non si sa se si giocherà o meno. Tra qualche ora, una volta ricevuto l’esito dei tamponi effettuati durante la notte dai calciatori e dallo staff azzurro, l’Asl di Torino si esprimerà per dare il consenso a far giocare il match. Nel caso in cui venissero fuori nuove positività, salterà la gara e tutti a casa. Nella rosa del Napoli, al momento, risultano nove contagiati dal virus nel gruppo squadra, un numero che secondo le nuove disposizioni, permettono la trasferta all’Allianz Stadium. A partire dall’allenatore, Spalletti, tutti i contagiati sono in isolamento come da protocollo. Niente è ancora certo, Juventus vs Napoli resta un enigma che si scioglierà solo nell’arco della tarda mattinata. Pur se, ovviamente, le condizioni per giocare una partita così delicata, non vi erano assolutamente, il Napoli è partito per Torino per scendere in campo, tuttavia, ora c’è solo da attendere e sperare che non ci siano altre cattive notizie dai tamponi.