LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Di Lorenzo un guerriero, Lobotka autorevole

OSPINA 6: sul gol, c’è una deviazione di Lobotka che lo mette fuorigioco, non può molto. Però oggi è apparso molto impreciso nei rinvii di piede…

DI LORENZO 7,5: migliore in campo in senso assoluto, dietro non lascia passare nessuno dal suo lato e riesce a spingere anche con puntualità e precisione.

RRAHMANI 6,5: gara solida e concentrata, ormai è una colonna difensiva del Napoli.

JUAN JESUS 6: grave indecisione sullo sviluppo dell’azione che porterà Chiesa a trovare la carambola per il gol del pareggio. Per il resto della gara se la cava discretamente.

GHOULAM 7: grande rientro per l’algerino che dietro fa tutto alla perfezione e sa proporsi in avanti anche con continuità e qualità. E poi che piedino quando va’ a calciare le punizioni…

DEMME 6,5: grande mobilità e lavoro sporco encomiabile nel recupero del pallone.

LOBOTKA 7: sempre lucido, illuminante e pulito in regia. Autorevole.

POLITANO 6: nel primo tempo entra nell’azione del gol azzurro. Nel corso del match prova e riprova lo spunto giusto per incidere, senza riuscirci…

(76′ Elmas S. V. si può dare, anzi si deve dare di più…)

ZIELINSKI 5,5: da un giocatore delle sue qualità ci aspettiamo molto di più. Al di là di un bel tiro centrale nel primo tempo, non ci ricordiamo sue giocate importanti. Intermittente.

INSIGNE 6,5: bel primo tempo per il capitano che però cala fisicamente nella ripresa. Ci mette però voglia e abnegazione.

MERTENS 7: gol chirurgico e che qualità per il “Romario” partenopeo lì davanti. Lega il gioco e crea profondità

(88′ Petagna S. V. pochi minuti per lui per risultare decisivo)

di Vincenzo Letizia