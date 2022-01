LA PARTITA – Juventus-Napoli 1-1, gli azzurri conquistano un buon punto

Il Napoli non va oltre il pari allo Stadium contro la Juventus, apre le marcature nel primo tempo Mertens, pareggiano i bianconeri nella ripresa con Chiesa.

PRIMO TEMPO

Al 4′ pericolosa la Juve con McKennie, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, effettua un colpo di testa, il pallone termina di poco fuori. Al 16′ ci prova Chiesa col sinistro ma spedisce il pallone di poco a lato. Al 23′ passa in vantaggio il Napoli con Dries Mertens, che viene servito da Politano e spedisce il pallone in rete con il destro. Al 37′ gran conclusione di Zielinski dalla distanza, ma Scesny spedisce in calcio d’angolo. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 54′ arriva il pareggio della Juve con Chiesa, il pallone viene anche deviato da Lobotka e il pallone termina in rete. Al 67′ grande parata di Ospina su una conclusione di Dybala dalla distanza. Successivamente gli azzurri provano ad attaccare in alcune occasioni ma sprecano occasioni sotto porta, gara comunque gestita bene in fase difensiva. Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro (30′ st De Sciglio); McKennie, Locatelli, Rabiot (21′ st Bentancur); Bernardeschi (21′ st Dybala), Morata (30′ st Kean), Chiesa (36′ st Kulusevski). A disposizione: Perin, Senko, Arthur. Allenatore: Allegri

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka (47′ st Zanoli); Politano (31′ st Elmas), Zielinski, Insigne; Mertens (44′ st Petagna). A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Vergara, Petagna. Allenatore: Domenichini (Spalletti indisponibile)

Arbitro: Sozza di Seregno

Reti: 23′ pt Mertens (N), 9′ st Chiesa (J)

Ammoniti: Alex Sandro (J), Demme (N). Recupero: 1′ pt, 7′ st.

Mariano Potena