Coppa Italia: Sarà Atalanta vs Fiorentina il primo quarto di finale della Coppa Italia 2022

Il Napoli cade ancora nuovamente in casa, stavolta contro la Fiorentina, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La gara dopo i tempi regolamentari è finita 2 a 2, ma nei supplementari complice l’inferiorità numerica, gli azzurri hanno incassato ben tre reti, cosicché la formazione viola di Italiano ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della competizione tricolore, dove affronterà l’Atalanta. Per la squadra di Spalletti una serataccia da dimenticare in fretta.