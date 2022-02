Anticipo 26esima di serie A – Nel derby della Mole pari per 1-1 tra Juve e Toro

Nel derby della Mole, anticipo della 26esima giornata di serie A, i bianconeri di Allegri pareggiano per col Torino. Marcatori delle reti il difensore De Ligt e il gallo Belotti. Con questo risultato la Juventus sale a quota 47, restando in quarta posizione, in attesa però, del risultato dell’Atalanta, che in caso di successo aggancerebbe la Vecchia Signora che ora avrà già la testa al match di Champions con il Villarreal di martedì prossimo. Da valutare gli infortuni riportati nel derby da Rugani e Dybala.