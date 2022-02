Osimhen esce dal campo con una vistosa fasciatura sul ginocchio destro

Brutta serata per il Napoli, che oltre all’eliminazione in Europa League contro il Barcellona deve anche fare i conti con un problema accusato da Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, che è stato sostituito da Spalletti al 74′ minuto, ha lasciato il terreno di gioco del “Maradona” con una fasciatura al ginocchio.

Osimhen, infatti, è rientrato negli spogliatoi con una vistosa fasciatura sul ginocchio destro. Non è un problema nuovo per l’attaccante nigeriano, che proprio per lo stesso problema è stato costretto a iniziare dalla panchina l’ultima partita di campionato contro il Cagliari. Nelle prossime ore si capirà se si tratta di un problema serio per il numero 9 azzurro, anche in vista del big match di domenica sera contro la Lazio.

