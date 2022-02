Bagni: “Fabian Ruiz, gol capolavoro! Ecco cosa mi è piaciuto di più della partita di ieri”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente.

“Le scorie erano rimaste perché ovviamente le partite contro Barcellona e Cagliari non avevano mostrato la squadra che avevamo visto quest’anno. Abbiamo fatto degli errori gratuiti, loro hanno avuto tante occasioni non sfruttate. Noi siamo cresciuti perché Sarri nella continuità di gioco può durare un tempo. Quando loro hanno iniziato a respirare noi abbiamo iniziato a palleggiare, farli correre. Il secondo tempo è stato di livello. Ma ciò che mi è piaciuto più di tutto è stato il post gol subito. La squadra ha cominciato ad attaccare, a provarci. Questo mi è piaciuto più di tutto: segnale di grandissima ripresa. Ora siamo lì e siamo soddisfatti, per me cresceremo da qui alla fine.

Lobotka? Secondo me già domenica sarà titolare. Demme ha fatto il suo come ha sempre fatto ma sicuramente giocheranno Lobotka e Fabian Ruiz contro il Milan. Avrà un’altra settimana per trovare la condizione migliore. Il palleggio con il Milan ci servirà, vanno aggiustati molti errori gratuiti, per esempio di passaggio. Ma anche questa è scoria di prima. Fabian Ruiz ha fatto un gol da grandissimo campione ma nel primo tempo ha fatto degli errori che sembrava che fosse annebbiato. Poi però ha fatto un capolavoro di tecnica e intelligenza, all’ultimo secondo, con una coordinazione ottima per metterla lì. Mi è piaciuta la gioia immensa di tutti i componenti della squadra.

Con il Milan feci forse il gol più bello della mia vita, quasi uguale a quello di Diego ai Mondiali! Il Milan è in una condizione fisica non precaria, di più. Non so se riuscirà a recuperare la forma di tutti i componenti. Lo si è visto soprattutto nella reazione, arrivavano sempre secondi sul pallone. Noi nel secondo tempo siamo cresciuti, è tornata la squadra del palleggio. Demme fa il passaggio sul medio, gli voglio bene per quello che è, per il suo impegno. Ma è ovvio che Lobotka, in questo momento, abbia più fiducia.

Gol di Fabian Ruiz come quello di Giordano, decisivo per lo Scudetto? Potrebbero esserci delle analogie. Abbiamo ancora gare molto ostiche ma intanto cerchiamo di metterci davanti al Milan”.